Castiglioni: non ho mai preteso nulla per me

di Chiara Gabrielli "Ho aspettato 25 anni per tornare al governo della città. Tutto quello che faccio e dico è finalizzato a volerci rimanere". È la premessa di Pierfrancesco Castiglioni all’indomani della pioggia di critiche rispetto alle sue dichiarazioni: il coordinatore e responsabile del partito cittadino di Fratelli d’Italia, oltre che capogruppo FdI in Consiglio, risponde ai tanti commenti, in primis a quello del sindaco Sandro Parcaroli. Castiglioni ha chiesto un cambio di deleghe mettendo l’accento sull’assessorato alla cultura di Katiuscia Cassetta, ‘accusata’ da lui di scarsa condivisione, ma Parcaroli ha risposto picche, la Cassetta non si tocca: e riguardo a un eventuale rimpasto ha precisato che se ne discuterà con calma. "Dispiace innanzitutto che il mio intervento sul Carlino sia stato recepito dal sindaco in chiave critica anziché costruttiva – precisa Castiglioni –, la domanda da porsi è se si vuole governare la città per gli ultimi due anni rimasti o se si ha l’ambizione di proseguire per almeno un decennio. E proprio perché considero questo interrogativo fondamentale, ho ritenuto opportuno invitare il sindaco affinché valuti se, al di là dei molteplici e positivi interventi già in cantiere, altre cose possano invece essere migliorate, soprattutto dopo l’imbarazzante esperienza dell’ultimo Consiglio...