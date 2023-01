"Castiglioni pretende un posto in giunta, ormai è evidente"

"Punto primo, non c’è nessun rimpasto. Punto secondo, se anche ci fosse, un assessore della Lega verrebbe sostituito con uno della Lega, per mantenere gli equilibri. Peccato per Castiglioni, che vuole fare l’assessore, ormai la sua pretesa è chiara ed evidente". Non usa mezzi termini Luca Buldorini, coordinatore provinciale della Lega, che reagisce così alle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Castiglioni, il quale ha chiesto al sindaco Sandro Parcaroli un cambiamento sulle deleghe. "Tra l’altro, auspico che il suo partito lo richiami alla ragione – prosegue Buldorini –, soprattutto dopo che Castiglioni, non dimentichiamolo, ha creato le condizioni di sfiducia interna alla maggioranza verso chi, a oggi, rappresenta il primo partito sia in Consiglio a Macerata sia in quello regionale (Lega). Le ambizioni personali sono legittime, per carità – ironizza Buldorini –, ma qui vediamo un comportamento che è del tutto illogico". Buldorini si sofferma infatti sulla questione del project del cimitero, proposto dall’assessore della Lega, Andrea Marchiori e "bocciato" dalla maggioranza dopo le perplessità espresse dai capigruppo, in primis da Castiglioni. "Creare le condizioni di una sfiducia interna – incalza Buldorini – senza peraltro offrire un’alternativa valida per mettere mano alla situazione del cimitero, che è urgente, non ha senso. Almeno avrebbe potuto fare arrivare la proposta in Consiglio". Buldorini fa notare che "da una parte c’è il presidente Francesco Acquaroli che in conferenza stampa ringrazia Matteo Salvini per i fondi per le infrastrutture della regione, attesi da tempo, dall’altra c’è un capogruppo in Comune (Castiglioni) che attacca la Lega, è quantomeno surreale. Per quanto ci riguarda, comunque, ora che abbiamo finalmente i fondi possiamo iniziare a dare le risposte che non sono state date per 20 anni, i cittadini ci hanno dato tutti gli strumenti per farlo. Noi ci mettiamo al lavoro, mentre gli altri continuano a discutere di deleghe".

c. g.