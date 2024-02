Casting in città. Si cercano attori per un film

A partire dal 26 febbraio Porto Recanati ospiterà le riprese del nuovo film diretto dalla regista Valentina De Amicis. Si tratta di una pellicola che porta la firma della casa di produzione cinematografica Genesis e vedrà come protagonista Matteo Paolillo (nella foto), il giovane attore salernitano divenuto negli ultimi tempi molto noto per aver recitato nella fortunata serie Rai "Mare Fuori". Ma non solo, perché in città si terrà un casting per trovare le comparse. L’appuntamento sarà mercoledì, dalle 10 alle 19, davanti all’ufficio Iat situato a largo Porto Giulio.

Potranno partecipare solo le persone dai 18 ai 70 anni.

Allo stesso tempo, la produzione fa sapere che "qualora non riusciste a venire mercoledì, potete inviare una mail all’indirizzo ‘castingprogetto.mia@gmail.com’ con oggetto ‘Comparsa Mia’, allegando i seguenti dati: foto primo piano e figura intera, data e luogo di nascita, città di residenza e numero di cellulare".