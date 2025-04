Per la Cappella musicale della cattedrale di Macerata si ripete la felice esperienza dello scorso anno con la proposta della catechesi in canto sulla Passione secondo Giovanni dal titolo "Quem quæritis? Chi cercate?". L’appuntamento è per domani alle 21.15 nella chiesa Santa Teresa delle Carmelitane Scalze di Tolentino. Sarà possibile ascoltare la lectio divina guidata da padre Massimo Giustozzo, priore della comunità agostiniana di San Nicola subito dopo l’esecuzione integrale della Passione secondo Giovanni in gregoriano alternata alle parti polifoniche composte dal musicista spagnolo Tomás Luis de Victoria eseguita dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccià. L’iniziativa è della comunità delle Carmelitane Scalze.