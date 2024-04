"Catena candidato sindaco ideale"

I vertici del Partito Democratico locale hanno fatto quadrato attorno alla candidatura a sindaco di Marcello Catena. Infatti, in una conferenza stampa, tenuta nel pomeriggio di mercoledì nella sede elettorale della lista Scegliamo Matelica, alla presenza dello stesso Catena, del segretario cittadino del Pd, Danilo Cimmino, del segretario provinciale del Pd, Angelo Sciapichetti, e della consigliera di minoranza Corinna Rotili, sono state spiegate le ragioni che hanno portato il partito a sostenere la scelta. "E’ stato il frutto di un accordo condiviso – ha affermato Cimmino – per un candidato ideale per dare una svolta alla città, che soffre di tanti problemi, a cominciare dalla denatalità, considerato che nell’ultimo anno Matelica ha avuto solo 39 nati. Catena – ha aggiunto – è una persona affidabile, che ama la sua città, ha ottime capacità e ha il tempo necessario per fare il sindaco ed essere presente in comune. La nostra è quindi l’unica scelta alternativa al centrodestra, frutto di un lavoro che unisce tutto il centrosinistra, mentre altre alternative andrebbero a favorire l’avversario". Anche il segretario provinciale del Partito Democratico, Angelo Sciapichetti, ha riconosciuto che "la scelta è stato il frutto di un lavoro non facile per costruire una coalizione ampia e civica, che si raccolga intorno ad un sindaco con indiscusse capacità amministrative, che sia di impulso una rinascita per la città. All’attuale sindaco, Massimo Baldini, vanno inoltre tutti i nostri auguri di una sua guarigione, ma il giudizio in termini amministrativi non cambia e serve una spinta forte che possa veramente rilanciare Matelica a livello provinciale e regionale. Ecco perché per le prossime elezioni amministrative di giugno quella del voto a Marcello Catena sarà una scelta giusta".

m. p.