Catena ha deciso: "Mi candido per completare il cambiamento"

Con lavori per sette milioni di euro in partenza, e dopo un appello pubblico di assessori e consiglieri, il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena, ha deciso di candidarsi per il terzo mandato. Una proposta che prima aveva respinto per motivi familiari e di lavoro, ma che ora ha accettato "per il desiderio di vedere che le cose possono migliorare, di contribuire a quella trasformazione non più rinviabile rispetto ai temi del cambiamento climatico, impegnarsi per una società più giusta, una comunità dove l’educazione e la gentilezza abbiano il sopravvento su odio e inciviltà".

Come sono stati questi dieci anni?

"Appassionanti e difficili. Abbiamo affrontato gli eventi sismici, la pandemia, gli eventi meteo avversi (siamo nel cratere dell’alluvione di settembre 2022), la crisi economica, i tagli ai trasferimenti statali ai Comuni, la crisi energetica e gli effetti dell’inflazione. Tuttavia siamo riusciti, grazie al lavoro di squadra, a raggiungere risultati insperati".

Di quali è più orgoglioso?

"Siamo stati capaci di fare investimenti per quasi 27 milioni di euro, oltre ai circa 60 milioni di spesa corrente, intercettando molteplici bandi. I lavori più consistenti hanno riguardato le scuole, per circa 8 milioni sugli edifici. Ammontano invece a circa 2,7 milioni gli investimenti per gli impianti sportivi. Gli altri investimenti hanno interessato la messa in sicurezza del territorio da un punto di vista idrogeologico (3,5 milioni di euro), la manutenzione di strade e marciapiedi (circa 2 milioni), l’ampliamento del cimitero (1,8 milioni), il restauro e le manutenzioni di edifici comunali che ospitano attività sociali e culturali. Tre nuovi asili nido, un centro socio-educativo, un centro del riuso, un palasport, la pista ciclabile, una biblioteca comunale, la riqualificazione di piazze e palestre. L’acqua del Nera che arriva nelle case dopo trent’anni". C’è stato molto impegno anche per il turismo. "Migliaia di visitatori hanno girato nel nostro borgo, finito più volte alla ribalta nazionale. Abbiamo puntato sulla valorizzazione del patrimonio artistico, sulla lirica, gli spettacoli, gli eventi estivi. Il tutto riportando i conti in ordinee".

Ha apprezzato la lettera aperta?

"L’attestazione di stima delle persone con cui ho lavorato dieci anni senza un dissidio né liti, mi fa piacere non solo dal punto di vista politico ma soprattutto da quello umano".

Paola Pagnanelli