Catena stacca tutti: è tris: "Premiato il buon lavoro"

Leonardo Catena si conferma sindaco di Montecassiano. Lui e la sua lista hanno totalizzato 2.299 voti (61,13%) doppiando Alberta Giustozzi di "Obiettivo Comune" che ha chiuso con 1.135 voti (30,18). Il terzo candidato, Enzo Piermarini ("Giovani di Montecassiano") ha ottenuto 327 voti (8,69). Si sono recati alle urne 3.905 cittadini su un totale di 6.685 aventi diritto. Per Leonardo Catena, dunque, inizia il terzo mandato. "E’ senza dubbio una grande soddisfazione quella di essere arrivato oltre il 61% perché mi pare un risultato importante - dice il primo cittadino appena riconfermato -. Evidentemente i cittadini ci hanno riconosciuto il buon lavoro portato avanti in questi anni. Il nostro è un gruppo che parte da lontano: col tempo si è consolidato e ha trovato la forza di rinnovarsi. Adesso, con molta umiltà e serenità, ci metteremo di nuovo all’opera perché abbiamo tanti traguardi ancora da raggiungere". Dall’altra parte, Alberta Giustozzi è amareggiata: "Innanzitutto ringrazio quanti hanno creduto in me e nella nostra lista – dichiara – e per loro eserciteremo appieno il nostro ruolo di opposizione. Ritengo che si sia persa un’occasione per voltare pagina". Si dice "deluso" Enzo Piermarini: "Il dato elettorale rispecchia fedelmente quello che vediamo in Italia: ci si lamenta che le cose vanno male, però nessuno fa niente affinché migliorino. La nostra proposta era una spinta ad andare oltre. Grazie comunque a quel 9% che ci ha votato".

Il nuovo Consiglio comunale: Barbara Vecchi (396 preferenze), Ilaria Matteucci (303), Cristian Bonfigli (216), Paolo Carnevali (209), Katia Acciarresi (193), Giorgio Pettinari (162), Giampiero Virgili (156), Tristano Grandinetti (146) per la maggioranza; Alberta Giustozzi, Ludovico Giaconi (233), e Franco Polenta (166) per la minoranza. Le altre preferenze. "Montecassiano Cambia": Jacopo Carelli 141, Piergiovanni Nardi 119, Alessandra Mazzocca 72, Federica Cappelletti 46. "Obiettivo Comune": Jennifer Farabolini 153, Elisa Cingolani 152, Emanuele Mandolini 142, Andrea Lelio 52, Francesco Storani 48, Valentina Compagnucci 44, Giuliano Giagante 21, Stefano Pancotto 19, Stefano Compagnucci 14, Sabrina Sciapichetti 6. "Giovani di Montecassiano": Veronica Crocetti 35, Paride Paolorossi 32, Marco Cartechini 32, Sonia Silvestri 19, Roberto Savoretti 16, Gaetano Tomassoni 13, Meri Celino 11, Nicola Giampieri 9, Mattia Cacchiarelli 8, Simone Tiberi 7, Giulia Mazzocchini 6, Federico Marani 6.