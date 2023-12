Caterina alla prima della Scala: "Sul palco per il Don Carlo, è un’emozione inspiegabile"

"Durante le prove ho iniziato a rendermi conto di quello che mi era stato proposto: è un’emozione inspiegabile". Tutto pronto per il debutto della maceratese Caterina Meschini alla Scala di Milano domani, nel "Don Carlo" di Giuseppe Verdi che aprirà la stagione teatrale 20232024. Già nota per le medaglie e i riconoscimenti collezionati nei Campionati italiani ed europei di nuoto, la ventunenne studentessa maceratese volge la sua passione anche al palcoscenico, calcandolo nel 2021 a Spoleto con un monologo di Liliana Segre e raggiungendo finalmente quello dell’opera nel ruolo di mimo. Alle porte di questo nuovo traguardo, l’emozione è fortissima. "Sin dall’inizio ho sfruttato al massimo questa opportunità – racconta Caterina –, cercando di partecipare alle prove anche quando non ero convocata. Vedere cantanti di un così alto livello esibirsi dal vivo e avere la possibilità di conoscerli è stato magnifico. Grazie alle prove generali aperte c’è stato un primo impatto con il pubblico, in quel momento ho iniziato a rendermi conto di quello che mi era stato proposto". Una grande passione per il teatro e il cinema custodita fin da piccola, che le ha permesso di addizionare esperienze e laboratori durante l’adolescenza. "A Macerata ho partecipato a dei laboratori e spettacoli teatrali del liceo artistico Cantalamessa. Nonostante sentissi già forte il mio amore per il teatro, in quegli anni ho avuto la conferma di quanto fosse importante per me". "Ho fatto esperienza nel settore anche dopo essermi spostata a Bologna per l’Università: sapevo che non sarei riuscita ancora a entrare in una vera e propria scuola di recitazione, ma ho continuato con dei corsi fino al provino per "Calderon" di Pasolini diretto da Fabio Condemi. Da quel momento molte sono state le occasioni di crescita, come lo stage al Santa Cristina col cast dello spettacolo: incontrare attori e gruppi che lavoravano ai più diversi copioni mi ha immersa nell’atmosfera". Un ricco percorso che oggi accompagna Caterina Meschini nel varcare le quinte del teatro più importante a livello nazionale e non solo, in un turbinio di sensazioni scatenatosi già alla prima chiamata. "Non so bene come siano arrivati a me, so che c’è stato un passaggio di numeri che ha permesso di farmi conoscere anche a Milano – spiega in merito alla sua convocazione alla Scala –. Il teatro di Bologna ha passato il mio contatto al Piccolo di Milano fino alla Scala. Il lavoro col regista Condemi, vincitore del premio Ubu, è stato un bel punto di partenza, accresciuto dai vari articoli pubblicati in quel periodo".

Per il "Don Carlo" Caterina vestirà i panni di mimo. "Sono stata presa nello spettacolo come mimo, già pensare a quei trenta secondi di applausi al termine dell’opera mi riempie di gratitudine, è davvero un’emozione inspiegabile. Dopo la prima mi aspettano nove rappresentazioni, cercherò di viverle a pieno in ogni momento". Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 e radiofonica su Radio3, domani alle 18.