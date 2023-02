Con l’approvazione del progetto esecutivo, deliberata dalla giunta municipale di Cingoli, si è conclusa l’ultima fase che precede l’indizione della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla riapertura al culto della Cattedrale divenuta inagibile dall’agosto dei 2016 a causa dei danni provocati dal terremoto. Il progetto esecutivo, per l’importo di 1.290.000 euro, aveva avuto l’approvazione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione. La licitazione verrà subito indetta alla conclusione delle previste formalità. Risale al 1654 l’apertura del maestoso edificio della Cattedrale di proprietà comunale, intitolata nel 1725 a Santa Maria Assunta a cui è dedicata anche la parrocchia cingolana. Dopo la forzata chiusura avvenuta oltre sei anni fa, è stato previsto un impegnativo intervento per mettere in sicurezza il sacro edificio, con l’esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione: ancora inagibili rimangono la chiesa, il campanile e l’attigua casa canonica. Sono molto complessi i lavori, per i molteplici decori e gli elementi architettonici che impreziosiscono il Duomo. A livello strutturale, si prospettano tre àmbiti rilevanti: la riparazione dei danni, i presìdi alle azioni fuori e nell’interno del piano della parete. L’impianto d’illuminazione che verrà installato attuando un risparmio energetico mediante la parziale accensione delle apparecchiature, valorizzerà l’architettura della chiesa in cui sono conservate molteplici opere d’arte di riconosciuto eminente pregio.

Gianfilippo Centanni