Cattedrale San Giovanni Inaugurate le statue Padre Ricci e Paolo Xu proteggono la piazza

Gli occhi del gesuita maceratese padre Matteo Ricci e del suo più illustre amico e discepolo cinese Paolo Xu Guangqi, importante letterato e grande funzionario imperiale dell’epoca Ming, da ieri vegliano su piazza Vittorio Veneto e sull’intera città dalle due enormi nicchie ricavate sulla facciata della cattedrale di San Giovanni. Le due statue in marmo, donate dalle comunità cattoliche cinesi, in particolare di Pechino e Shanghai, infatti, sono state scoperte nel corso della solenne cerimonia che si è svolta al termine della messa presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.

"La fede e la bellezza sono le due ali su cui il legame tra la chiesa di Macerata e quelle cinese camminano e cammineranno insieme, speriamo per tanto tempo – ha ricordato il vescovo Nazzareno Marconi che ha donato al cardinale una mitria con lo stemma del Comune -. Siamo grati a questi fratelli che, seppur a tanti chilometri di distanza, hanno voluto esserci vicini nell’affetto. Il dono di queste due statue sarà un ricordo vivo e potente dei nostri amici cinesi e anche di lei eminenza". "La preghiamo di esprimere al Santo Padre tutto l’affetto sincero e la stima mia personale e della nostra città – ha aggiunto il sindaco Sandro Parcaroli rivolgendosi al cardinale -. Nella sua missione di pace e amore così importante la nostra città sarà sempre felice di accoglierla come un amico. Siamo desiderosi di ascoltare la sua parola e di ricevere la sua benedizione". Presente anche il governatore Francesco Acquaroli che ha ricordato come la testimonianza di "padre Matteo Ricci può essere determinante ancora oggi come esempio di dialogo tra i popoli".

La storia delle due statue era iniziata nel 2011 quando l’assessore di Xuhui (Shanghai), Song Haojie, era venuto in visita a Macerata con diversi studiosi cinesi. Nella visita alla chiesa di San Giovanni, ancora chiusa per restauri, e sapendo che al suo interno conservava il ricordo dei gesuiti e di Ricci, vedendo le due nicchie vuote sulla facciata disse che sarebbe stato bello mettere lì due statue, una di padre Matteo Ricci, l’altra di Xu, come segno di amicizia e scambio internazionale. Un’idea che ha preso corpo durante i lavori di restauro della chiesa e realizzata anche grazie al lavoro svolto dalla professoressa Rachel Zhu Xiaohong (intervenuta alla celebrazione di ieri con un videomessaggio) che si è impegnata per la raccolta dei fondi per realizzare la statua di Xu e ha collaborato con diversi studiosi e discendenti di Xu Guangqi che vivono a Shanghai, al fine di compiere scrupolose indagini storiche sugli abiti, il cappello e gli ornamenti del ministro Xu dell’impero Ming. Quella di Macerata, infatti, è la prima statua intera e da solo, realizzata di Xu Guangqi, di cui ad oggi esistono in Cina solo busti o gruppi scultorei con più personaggi. m. p.