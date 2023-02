Domani nella cattedrale di San Giovanni, il vescovo Nazzareno Marconi celebrerà la messa in occasione della Giornata mondiale del malato. Per dare la possibilità di partecipare a tutte le persone con difficoltà motorie, sarà possibile usufruire del servizio di trasporto sanitario della Croce Rossa Italiana. Per prenotare il servizio si può chiamare il numero: 334.6648355. "In passato il Sacramento veniva chiamato ’Estrema unzione’ - ha spiegato Papa Francesco - perché era inteso come conforto spirituale nell’imminenza della morte. Parlare invece di ’Unzione degli infermi’ ci aiuta ad allargare lo sguardo all’esperienza della malattia e della sofferenza, nell’orizzonte della misericordia di Dio. Nella persona del vescovo, è Gesù stesso che arriva per sollevare il malato e dargli forza. I sacerdoti rappresentano la comunità cristiana che si stringe attorno a chi soffre".