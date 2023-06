Cattura delle vongole: avanti così per sei mesi

Procrastinati ancora una volta gli equilibri (confini e consistenza numerica delle singole flotte) tra i 4 consorzi che gestiscono nelle Marche la cattura delle vongole. Stavolta però il Consiglio regionale, chiamato a esprimersi ieri con urgenza sulla materia scadendo fra due giorni l’ultima proroga decisa un anno fa, s’è limitato a congelare la situazione per soli 6 mesi, fino al 31 dicembre. L’intento è quello di mettere fretta a...se stesso per calibrare una volta per tutte la soluzione finale di un intrico che, da troppi anni ormai, né i governi marchigiani di centrosinistra né quelli di centrodestra sono mai riusciti a dipanare. Andrea Putzu (Fratelli d’Italia), presidente della Commissione competente anche per la pesca marittima e relatore di maggioranza, è stato l’ispiratore di questo passaggio. Non si è opposto il relatore di minoranza Antonio Mastrovincenzo (Pd), che insieme a quasi tutti i colleghi di partito si è astenuto nella votazione pur sottolineando che s’è persa l’occasione per legiferare senza ulteriori indugi. E il suo capogruppo Maurizio Mangialardi ha parlato di "apertura di credito" nei confronti della maggioranza. L’altro democratico Andrea Biancani, pesarese, ha invece votato contro (unico nell’assise). Secondo lui era giunta l’ora di convalidare definitivamente il regime attuale, dato che lo studio commissionato a suo tempo ai ricercatori ha evidenziato che i rapporti di forze nei 4 areali funzionano bene e non c’è motivo per stravolgerli. Il civico dorico Giacomo Rossi, che s’era pronunciato per il niet l’anno passato, stavolta ha concesso il suo assenso. Lui perora la causa dei vongolari anconetani, a suo dire pesantemente penalizzati dagli assetti consolidatisi ultimamente. Dunque nulla cambia nel frattempo per le 4 flotte marchigiane. Quella civitanovese con targa Sb, che conta su 25 barche, potrà continuare a operare tra la foce del Chienti e il mare antistante la periferia sud di Porto Recanati, fino a 1.100 metri dalla foce del Potenza. Sicuramente meno soddisfatti i colleghi di Ancona (poco più di 20 barche), che continuano sempre a reclamare il recupero dello specchio di mare fino al Chienti, così come era un tempo.

Mario Pacetti