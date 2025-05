"Causa contro il Comune per i diritti di nostro padre"

"Abbiamo dovuto fare causa al Comune per farci riconoscere i 7.700 euro che spettavano a nostro padre Giorgio Capitanelli per le ferie non godute. Ma soprattutto siamo rimasti male per il trattamento ricevuto, visto che lui aveva messo la sua vita a disposizione del paese".

È il racconto accorato di Andrea, Francesco e Anna Sofia, figli del compianto Giorgio Capitanelli, storico operaio del Comune di Porto Recanati ed ex allenatore di calcio che nel febbraio del 2023 morì a causa di brutto male, a soli 54 anni. Tutti e tre, insieme con la madre Barbara Papa, fanno sapere che si sono dovuti rivolgere al tribunale del lavoro di Macerata dando vita a un lungo contenzioso per vedere riconosciute le loro ragioni.

"Per mesi siamo rimasti in silenzio ma ora, con l’ammissione di errore da parte del Comune, si è finalmente conclusa la controversia con l’amministrazione comunale – spiega la famiglia Capitanelli –. Quando nell’estate del 2021 è stato diagnosticato un tumore al pancreas a nostro padre, il mondo ci è crollato addosso. All’inizio credevamo di poter contare sul sostegno del Comune, dove lui aveva lavorato con passione per 25 anni". Ma non sarebbe proprio andata così. "Ci siamo rivolti agli uffici e abbiamo scoperto che aveva accumulato 171 giorni di ferie non godute, per le quali aveva il pieno diritto di ricevere una retribuzione – riprende la famiglia Capitanelli –. Ma alle nostre richieste ci è stato risposto che non si poteva fare. Ma non solo. Il trattamento di fine rapporto, che per legge deve essere corrisposto entro 120 giorni al dipendente, è stato versato con un ritardo clamoroso, nonostante i nostri numerosi solleciti. Allora siamo stati convocati in Comune da due membri dell’amministrazione e l’incontro è stato surreale. Abbiamo illustrato norme, sentenze del Tar. Ma un componente dell’amministrazione ci ha persino detto: “Il Tar? Non emette sentenze. Se citi il Tar, vuol dire che vuoi andarci anche tu“. In quel momento abbiamo compreso che l’unica strada percorribile era quella legale. Abbiamo notificato un decreto ingiuntivo e avviato una causa civile".

Alla fine, conclude la famiglia Capitanelli, "dopo due anni è stata raggiunta una conciliazione con l’ammissione formale di errore da parte del Comune. Non era una questione economica quanto di dignità, dato che la cifra era modesta. Il dolore più grande è stato però vedere nostro padre, costretto sul divano, domandarsi perché ricevesse un trattamento ingiusto proprio da chi aveva servito per una vita".

Giorgio Giannaccini