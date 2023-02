Causa persa, chieste le spese a Vignoni

Il Comune di Civitanova batte ora cassa all’indirizzo del commissario capo Sirio Vignoni, attuale comandante della polizia locale di Porto Recanati. E lo fa chiedendogli la somma di 2.334,59 euro, per via di una causa in materia di lavoro, persa da Vignoni. I fatti risalgono al 2016.

Il commissario Vignoni, che da anni era a capo della polizia locale di Porto Recanati, aveva vinto il concorso per guidare il corpo civitanovese e ad aprile aveva preso il comando sotto la giunta guidata dall’allora sindaco Tommaso Claudio Corvatta, con un contratto a tempo determinato. Il suo incarico era stato poi rinnovato, ma con le elezioni amministrative che c’erano state a giugno 2017, si era insediata la nuova amministrazione di Civitanova, capitanata dal neo sindaco Fabrizio Ciarapica. E presto erano sorti i primi dissapori tra Vignoni e la nuova giunta. Così il 25 ottobre 2017, tramite una delibera, l’amministrazione Ciarapica aveva riorganizzato gli uffici comunali, istituendo un altro settore "Osap, commercio e toponomastica". E con un decreto del giorno dopo, Vignoni era stato rimosso da comandante della polizia locale per essere spostato alla guida del settore "Osap, commercio e toponomastica".

Tuttavia Vignoni, che era legato al Comune di Civitanova con un contratto fino al 2019, aveva deciso di rinunciare all’incarico di responsabile in quel nuovo settore. E quindi era tornato, a novembre 2017, alla guida della polizia locale di Porto Recanati. Ma lui, nel novembre del 2018, aveva fatto causa al Comune di Civitanova, rivolgendosi al Tribunale di Macerata – Sezione Lavoro, tramite il suo avvocato Massimo Spinozzi di Ancona. In tutto questo, chiedeva che gli fosse riconosciuta la proroga del contratto come comandante della polizia locale e, di conseguenza, il risarcimento per il danno subito. A quel punto, l’amministrazione civitanovese aveva deciso di resistere in giudizio, nominando come proprio legale Bruno Pettinari di Camerino.

A luglio del 2022 è arrivata la sentenza del Tribunale, che di fatto ha rigettato il ricorso presentato da Vignoni e lo ha condannato a pagare le spese di soccombenza, quantificata dal giudice in 2.334,59 euro. Per tale motivo, la giunta Ciarapica con una delibera dei giorni scorsi ha dato mandato all’avvocato Pettinari di attivare le procedure per la riscossione della somma. E adesso il legale procederà a presentare l’invito di pagamento a Vignoni, per saldare quanto stabilito dal giudice.