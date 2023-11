"Cavalcaferrovia chiuso: disagi sulle strade"

"Oltre 10 giorni fa, il sindaco Andrea Michelini ci ha informato che è stato interdetto al transito dei veicoli (sopra a 7,5 tonnellate) il tratto del cavalcaferrovia di Scossicci, tra la rotatoria di via del Sole e il bar L’O di Giotto. Ma non c’è stata nessuna informazione ulteriore, e questo ci sembra molto grave considerata l’importanza di quel ponte, che di fatto collega un intero quartiere al centro". È la polemica, a Porto Recanati, del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, rappresentato dal consigliere comunale Rosalba Ubaldi. "Sappiamo che la manutenzione di quella strada è competenza della Provincia – aggiunge Centrodestra Unito –, ma sappiamo anche che quella strada insiste nella nostra città e i problemi riguardano molti nostri concittadini. Nessuna parola sui disagi a cui sono sottoposti studenti e familiari per raggiungere le nuove fermate del bus con le auto, in bici o a piedi, percorrendo strada provinciale sulla sede stradale considerando che non c’è, in quel tratto, una banchina utilizzabile. L’amministrazione ha solo fatto un riferimento a delle richieste effettuate alla Regione, per il finanziamento di un possibile servizio navette". Perciò, Centrodestra Unito chiede al Comune delucidazioni "sulle effettive problematiche del ponte e sul risultato dei contatti con la Regione".