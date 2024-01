Cavalleria in lutto. Addio a Pollastrelli

A lutto il mondo della Cavalleria, si è spento a 83 anni mercoledì sera Giorgio Pollastrelli, padre di Giorgio junior (consigliere comunale della Lega), di Nauszikaà e Alessandro. Era anche il ‘padre’ del monumento alla Cavalleria in piazza Abba, che ritrae San Giorgio, simbolo dell’Arma di cui è stato storico leader a Civitanova, oltre che custode di tradizioni e storia. Da qualche mese aveva seri problemi di salute ed è morto nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei familiari. E’ stato il figlio Giorgio, attraverso Facebook, a darne notizia: "Nella tua vita – ha scritto – vedi di essere giusto, onesto, amorevole e buono di cuore. Con queste parole ti lascio andare. Grazie papà".

Aveva svolto la professione di rappresentante di calzature e affrontato esperienze di candidature politiche, con il Pli prima e una civica a sostegno di Erminio Marinelli poi e fece anche il presidente dell’associazione Quartiere Italia.

Il suo capolavoro fu il monumento, inaugurato nel 2014 dopo erculea fatica da parte sua per raccogliere i fondi (17.000 euro, pubblici e privati) e finanziare quel tributo alla Cavalleria, che fino alla fine è stato il suo orgoglio. Aveva una grande passione per il capitano Silvano Abba, eroe della Cavalleria, caduto in Russia durante la seconda guerra mondiale, e nel 1999 era presente quando le spoglie vennero recuperate e portate a Redipuglia e poi traslate al sacrario di Cargnacco. Amava la vita militare - era tenente - aveva ricevuto l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la sua missione era tramandare i valori della Cavalleria, riuscendo peraltro nel 2002 a organizzare un raduno nazionale in città, con sfilata sul corso. Oltre ai figli lascia Andrea Maria, i nipoti Andrea, Giulio Romano, Arianna e Angelo, il genero Roberto e la nuora Veronica, le sorelle Elza, Anna e Pina. Oggi i funerali, alle 15, nella chiesa di San Pietro.