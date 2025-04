Cavalli e carrozze di carta, in piazza Vittorio Veneto la performance di Frank Bölter

Oggi Frank Bölter sarà protagonista di una performance a partire dalle 9 in piazza Vittorio Veneto. L’artista tedesco guiderà la creazione di cavalli e carrozze di carta a grandezza naturale. L’iniziativa è promossa dalla Scuola di studi superiori Leopardi di Unimc in collaborazione con il Comune, l’Accademia e il liceo artistico. La performance culminerà intorno alle 11 con un corteo che accompagnerà le opere al museo della carrozza, dove resteranno in esposizione fino al 18 maggio, per la giornata internazionale dei musei. La prof Carla Danani sottolinea il valore della "creativa sinergia" che ha reso possibile il progetto in collaborazione con l’assessore Katiuscia Cassetta, Giuliana Pascucci, Martina Fermani, Piergiorgio Capparucci, Rossella Ghezzi, Paolo Brasca, Adriano Sandroni, Nada Cingolani, Veronica Rossetti e Nicole Esposito.