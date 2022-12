Cavatelli vongole e mazzancolle, poi sgombro affumicato al ciliegio

Chef e sous chef, capocuoco e braccio destro, marito e moglie. Puglia e Marche. Un’unione nella vita e sui piatti. Antonio Di Guglielmo e Mara Palanca sono al timone del ristorante ’Amarantos’, nel cuore di Porto Recanati. Per il cenone di domani, sold out, hanno pensato a più menu degustazioni, un po’ per tutti i gusti. Il pesce, comunque, sarà re. Ecco alcune proposte.

Tra i primi, ci sono i cavatelli pugliesi (un omaggio alle origini di Antonio) fatti in casa, con vongole nostrane, mazzancolle e broccoletti. Vongole e mazzancolle dell’Adriatico. "Come entrata, invece, è molto richiesto il tris di antipasti freddi – spiega Mara, che si definisce il secondo del marito, capocuoco -. Salmone, tonno e seppia, con varie marinature e affumicature". Tra i secondi piatti, il territorio la fa da padrone con lo sgombro (pesce azzurro) affumicato al ciliegio, accompagnato da un’insalatina di frutti rossi. Speciale il dessert: pane, burro e marmellata, rivisitato.

"Il dolce lo faccio io – prosegue Mara -, era la mia merenda preferita da bambina. L’ho reinventato con un pan brioche alla vaniglia, tostato, quenelle di crema al burro e la confettura di more selvatiche che prendiamo sempre dalla Fondazione Ferretti di Castelfidardo". Un dolce quindi che profuma anche di solidarietà. "Questo dolce piace tanto sia ai grandi che ai bambini – aggiunge -, è semplice ma desta curiosità, ricorda i sapori di una volta".

I piatti durante l’anno sono sempre concepiti nel pieno rispetto dell’alternanza delle stagioni, in un rimbalzo continuo tra mare e collina. Il ristorante quest’anno ha registrato prenotazioni soprattutto negli ultimi giorni, considerando questo periodo di festività tra influenze e Covid. "La notte di San Silvestro – conclude la cuoca – per noi è una bella vetrina, un’occasione in più per farci conoscere. Anche se facciamo questo lavoro dal 1999, è sempre un’emozione, un trampolino di lancio per proporre qualcosa di nuovo. Ed è una festa per tutti, per salutare l’anno appena concluso e salutare il nuovo tutti insieme, naturalmente a tavola". Non a caso, il ’sottotitolo’ del ristorante è "Fatto in casa, per davvero". Dopo la mezzanotte, arriveranno le immancabili lenticchie di buon auspicio.

Lucia Gentili