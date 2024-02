Cbf Balducci caparbia e indomita: battuta la quotata Busto Arsizio

CBF BALDUCCI

3

BUSTO ARSIZIO

2

CBF BALDUCCI : Bonelli 2, Bolzonetti 21, Broekstra 6, Stroppa 15, Fiesoli 18, Mazzon 12, Bresciani (L), Vittorini. Non entrate: Morandini, Masciullo, Civitico, Quarchioni. All. Carancini.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 13, Tonello 2, Zanette 22, Pomili 13, Rebora 12, Monza 1, Bonvicini (L), Furlan 10, Bosso, Bresciani, Silva Conceicao. Non entrate: Osana (L), Del Core, Citterio. All. Amadio.

Arbitri: Dell’Orso, Tundo.

Note: spettatori: 510. Mvp: Bolzonetti.

Parziali: 25-17 25-22 19-25 17-25 15-11.

Una vittoria molto importante per la classifica e per il morale perché la Cbf Balducci piega al tie break Busto Arsizio, la seconda forza della pool promozione di A2 di volley femminile e tra le favorite per la vittoria finale. Le arancionere partono benissimo e si portano sul 2-0 quando c’è il rabbioso ritorno delle lombarde, ma al tie break c’è il guizzo decisivo delle maceratesi. Coach Carancini parte con Bonelli-Stroppa, Mazzon-Broekstra (esordio per la centrale tedesca), Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Per coach Amadio in campo Monza-Zanette, Rebora-Tonello, Cvetnic-Pomili, Bonvicini libero. Il match inizia nel segno arancionero: il servizio sempre ficcante (2 ace) e un muro attento con l’esordiente Broekstra in evidenza (2 muri) indirizzano il primo set verso le maceratesi che grazie a tanta difesa e una buona efficienza in contrattacco (Stroppa 5 punti) vanno avanti 1-0. Nel secondo set è un altro Busto, ma la Cbf Balducci mantiene sempre l’aggressività in battuta e l’attenzione in difesa: si decide tutto nel finale con Fiesoli protagonista (8 punti) per il 2-0 maceratese. Terzo set in chiave lombarda: l’attacco si alza sopra il 50% di percentuale mentre la battuta arancionera non è più incisiva come in precedenza: Zanette e Pomili firmano il 2-1. Ancora Busto protagonista nel quarto set: le arancionere non rientrano in gara dopo la partenza lanciata delle avversarie con Monza che distribuisce bene il gioco trovando pronte le attaccanti (44% di squadra). Si va al tie break. Nel quinto set la Cbf Balducci ritrova il gioco di inizio gara e contiene la rimonta di Busto, andando a prendersi il successo con Bolzonetti ancora sugli scudi (83% in attacco).