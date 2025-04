CBF Balducci HR Macerata torna in A1: vittoria decisiva contro Akademia Sant'Anna

AKADEMIA SANT’ANNA

1

CBF BALDUCCI HR MACERATA

3

AKADEMIA SANT’ANNA : Carraro 3, Vernon 13, Olivotto 6, Diop 22, Rossetto 20, Modestino 4, Caforio (L), Mason. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini (L), Babatunde, Bozdeva. All. Bonafede.

CBF BALDUCCI MACERATA: Caruso 9, Decortes 17, Bulaich Simian 12, Mazzon 10, Bonelli 3, Battista 16, Bresciani (L), Morandini, Fiesoli. Non entrate: Busolini, Fabbroni, Orlandi, Sanguigni, Allaoui. All. Lionetti.

Arbitri: Scotti, Gaetano.

Parziali: 25-18 19-25 23-25 21-25.

Note - Durata set: 27’, 26’, 31’, 27’; Tot: 111’. MVP: Bonelli.

La Cbf Balducci HR è di nuovo in A1. Le arancionere vincono 1-3 al PalaRescifina di Messina battendo l’Akademia Sant’Anna in gara2 di finale e tornano nel massimo campionato dopo due stagioni in A2. Entusiasmo alle stelle anche al Fontescodella di Macerata, dove i tifosi hanno seguito la gara al maxischermo appositamente allestito. La MVP della finale playoff è la regista Asia Bonelli, determinanti gli 11 muri arancioneri, in doppia cifra Decortes (17), Battista (16) e Bulaich (12). Non bastano i 21 di Diop e i 20 di Rossetto per Messina. Le siciliane in avvio spingono molto al servizio (3 ace), le arancionere sono meno incisive nel fondamentale e faticano nella fase break, la Cbf Balducci si riavvicina fino al 20-17 ma poi cede ai colpi di Diop (7) e Rossetto (6). Nel secondo set le arancionere trovano maggiore convinzione e dal 10-10 salgono fino al 13-18 con Mazzon protagonista (2 muri): Macerata contiene il tentativo di rientro delle siciliane (19-21) e approfitta degli errori avversari (3 consecutivi) per il 19-25, Bulaich attacca al 75%. Nel terzo set le maceratesi fanno il break nel cuore del set (7-11) tenendolo fino al 17-20, Messina rientra fino al 23-22, ma il grande cuore arancionero nel finale con super Bonelli e Decortes chiude 23-25 con l’ace dell’opposta. Nel quarto set è guerra di nervi, la Cbf Balducci prende un doppio break di vantaggio (10-14), vede la A1 ormai vicina e resiste fino in fondo per il 21-25 conclusivo che chiude il discorso promozione.