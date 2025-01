Cbf Balducci si aggiudica il big match con Messina

cbf balducci

3

messina

1

CBF BALDUCCI HR : Caruso 14, Decortes 5, Bulaich Simian 19, Mazzon 13, Bonelli 2, Battista 12, Bresciani (L), Fiesoli 11, Morandini, Busolini, Allaoui. Non entrate: Orlandi (L), Sanguigni. All. Lionetti.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 1, Mason 11, Olivotto 5, Diop 21, Rossetto 13, Modestino 8, Caforio (L), Babatunde 4, Vernon 4, Bozdeva. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede.

Arbitri: Galteri, Candeloro.

Parziali: 19-25 25-20 25-22 25-23.

La Cbf Balducci lotta, difende su ogni pallone e con una prestazione di squadra vince 3-1 in casa il big match con Messina nella quinta giornata di ritorno di Regular Season della Serie A2 Tigotà. Grazie a questo successo le maceratesi accorciano le distanze dalle siciliane, seconde in classifica, e allungano su Brescia, quarta con 5 punti di distacco e prossima avversaria delle arancionere. Coach Lionetti parte con Bonelli-Decortes, Mazzon-Caruso, Battista-Bulaich, Bresciani libero. Coach Bonafede risponde con Carraro-Diop, Olivotto-Modestino, Mason-Carraro, Caforio libero. Mvp è la schiacciatrice Daniela Bulaich, top scorer arancionera con 19 punti, in doppia cifra anche Caruso (14 punti con 8 muri), Mazzon (13), Battista (12) e Fiesoli (11). Per Messina non sono sufficienti i 21 punti di Diop, top scorer del match. Equilibrio fino a metà del primo set (14-14), poi la battuta di Messina (3 ace) con Diop e Rossetto scava il break nel cuore del parziale fino al 15-22, le siciliane ricevono e attaccano meglio e vincono il primo set 19-25. Reazione maceratese nel secondo set: Bulaich (7) e Caruso (5) spingono la Cbf Balducci sull’1-1 (25-20), da segnalare i 5 muri delle locale e il 40% in attacco. Il terzo set si decide nel finale: dal 16-19 le arancionere infliggono un 9-3 per il 25-22 finale, in evidenza Fiesoli (9 punti) nel set (58% in attacco). Succede lo stesso spartito nel quarto set: Messina non capitalizza il 17-21 e Macerata piazza la rimonta vincente con muro e battuta protagonisti per il 25-23 finale che fa esplodere gli oltre 700 spettatori del Fontescodella.