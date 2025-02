Cbf Balducci, successo perfetto. Chiude al terzo posto nel girone

cbf balducci

3

cbl costa volpino

0

CBF BALDUCCI HR : Battista 11, Caruso 10, Decortes 13, Bulaich Simian 8, Mazzon 8, Bonelli 4, Bresciani (L), Fiesoli 2, Morandini, Allaoui, Busolini. Non entrate: Fabbroni (L), Orlandi, Sanguigni. Allenatore Lionetti.

CBL COSTA VOLPINO: Dell’Orto 1, Neciporuka 7, Brandi 9, Tosi 1, Lovett 4, Ferrarini 9, Gamba (L), Buffo 13, Fumagalli. Non entrate: Yilmaz, Zago, Fracassetti (L), Civitico, Dell’Amico. Allenatore Cominetti.

Arbitri: Stellato, Dell’Orso.

Parziali: 25-21 25-22 25-23

Note - Spettatori: 450, Durata set: 25’, 27’, 34’; Totale: 86’. Mvp: Caruso.

La Cbf Balducci chiude la regular season con un’altra vittoria nell’ultima giornata di ritorno dell’A2 di volley femminile. Le maceratesi rifilano un 3-0 alla CBL Costa Volpino e chiudono al terzo posto finale nel Girone A, a pari punti con Messina (le siciliane hanno una vittoria in più) e a -4 dalla vetta occupata da San Giovanni in Marignano. Ora le arancionere si affacciano alla Pool Promozione a quota 42 punti in classifica, confermata dall’11° 3-0 stagionale ottenuto oggi al Fontescodella con una prestazione cinica al momento giusto, ovvero nei finali di secondo e terzo set. Decisivi gli 8 muri di Sara Caruso (MVP di giornata con 10 punti), e le prestazioni di Decortes (13) e Battista (11), le altre in doppia cifra. Per la Cbl Costa Volpino buona prova di Buffo con 13 punti.

Il primo set è della CBF Balducci grazie ad un attacco che gira quasi al doppio di quello delle lombarde: 39% vs 22 %, sugli scudi Decortes con 7 punti e Caruso (2 muri con il 100% in attacco): 25-21 il finale. Nel secondo set Costa Volpino trova l’importante contributo di Buffo (7 punti nel parziale), ma le maceratesi rispondono con il 71% in attacco di Battista che garantisce il 25-22 nel momento decisivo, respingendo il tentativo di rimonta bergamasco (5 errori in attacco per la Cbl). Il terzo set è quello più equilibrato: Costa Volpino prova a scappare sul 18-21 con Buffo, ma arriva la rincorsa vincente maceratese con il muro protagonista per il 25-23 finale.