"Cbf, bella reazione". E si rivede Busolini

"Il terzo set lo abbiamo iniziale male dopo aver fatto i primi due in modo impeccabile". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, commenta il successo 3-0 su Casalmaggiore nella prima giornata dell’A2 di volley femminile. "Alle ragazze – aggiunge – avevo chiesto di spingere dall’inizio alla fine, l’abbiamo fatto per tre quarti e abbiamo un po’ mollato all’inizio del terzo set, però mi è piaciuta la reazione e la mentalità avuta in difesa nella parte finale. Poi Bresciani ha fatto vedere negli ultimi scambi che è di una categoria superiore e quindi dà il motore a tutta la squadra, per poi ripartire sul contrattacco e sulla copertura". Il libero Giulia Bresciani è stata premiata come Mvp del match: "Il terzo set è stato molto più combattuto, forse noi abbiamo battuto un po’ peggio e commesso qualche errore di troppo, poi sul finale ogni palla può essere decisiva".

È stata una partita speciale per la centrale Federica Busolini (foto) al rientro dal grave infortunio subito nel gennaio scorso: "È stata una bella emozione tornare in campo, si tratta di un infortunio lungo e so che c’è ancora tanto da lavorare, però è già una bella soddisfazione poter rimettere la maglia normale e ricominciare a entrare un po’ in campo. Questa partita ci dice che siamo una buona squadra e riusciamo a uscire dai momenti in cui siamo un po’ contratte se ci mettiamo lì con costanza, attenzione, anche se le altre squadre ci mettono in difficoltà".

C’è stato anche il debutto della palleggiatrice Safa Allaoui, classe 2006, ingaggiata nei giorni scorsi: "Ho provato una forte emozione – dice la regista – ma le compagne mi hanno tranquillizzata, all’inizio ero molto agitata. Faccio parte di una squadra forte, ho già notato che gli allenamenti sono di alto livello. Sono molto soddisfatta per questa nuova esperienza".

Lorenzo Monachesi