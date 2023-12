C’è anche Guido 1970 tra i finalisti del premio Bar Awards

Per la seconda volta consecutiva il bar-gelateria Guido 1970 di Porto Recanati è stato inserito tra i grandi finalisti del prestigioso Bar Awards. Infatti anche quest’anno, Bargiornale, rivista punto di riferimento del settore, ha comunicato la Top30 dei migliori bar italiani, e così l’attività portorecanatese è stato selezionato tra queste. I vincitori saranno svelati durante la finale, e cioè il Barawards 2023 Gran Galà Dinner, in programma il 15 gennaio all’Alcatraz di Milano. Bartender, pasticcieri, brand ambassador e professionisti del food&beverage, cuochi e strutture italiane si sfideranno quindi per l’ambito riconoscimento nelle rispettive categorie di riferimento. Come sempre, il premio Bar Awards è organizzato da Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti. Nella Top30 della categoria "Bar Pasticcerie Gelaterie" troveremo dunque il bar-gelateria Guido 1970, situato nella centralissima piazza Brancondi. Va ricordato che l’anno scorso l’attività portorecanatese si era classificata in Top ten, precisamente al settimo posto.