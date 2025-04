C’è "BuBBles . Revolution" al Feronia

Domenica alle 18, il teatro Feronia di San Severino ospita uno degli spettacoli più poetici e spettacolari della scena europea: "BuBBles Revolution", il Bubbles & Magic Show firmato Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, una produzione Bubbles Factory. Più di uno spettacolo, "BuBBles Revolution" è una vera e propria esperienza sensoriale capace di incantare spettatori di ogni età. In scena, bolle di sapone giganti, colorate, danzanti, si intrecciano a giochi di luce e musiche suggestive, in una coreografia che unisce magia, tecnologia e arte visiva.

Sul palco, due performer straordinari: Marco Zoppi, uno dei bubble artist più noti a livello internazionale, e Rolanda Sabaliauskaite, artista visionaria che fonde poesia e illusione. A guidare la parte tecnica e visiva dello show è Paolo Jacobazzi, direttore tecnico di grande esperienza. Lo spettacolo, della durata di 85 minuti senza intervallo, è pensato per il pubblico delle famiglie, ma conquista anche gli adulti. "BuBBles Revolution" è un viaggio nella meraviglia, un inno alla leggerezza e alla bellezza dell’effimero, uno show che ha attraversato i teatri d’Europa parlando un linguaggio universale: quello dello stupore. "BuBBles Revolution" è la perfetta fusione tra incanto e tecnica, fra magia, arte e tecnologia, una serata che unisce generazioni e lascia il segno. La performance ha viaggiato in quasi 60 Paesi nel mondo. New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid, Hong Kong sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove lo spettacolo è andato in scena. Si consiglia di acquistare in anticipo il biglietto.