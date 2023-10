C’è "Cammina che ti passa". Protagonista il Convitto Nazionale

Con "Cammina che ti passa" i ragazzi e le ragazze del Convitto Nazionale hanno percorso le vie della città grazie ad un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare sulla buona pratica del camminare e sulla riscoperta della bellezze e dei benefici del praticarlo. L’idea è dell’educatrice Romina Diletti, in collaborazione con l’associazione podistica Valtenna.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal dirigente scolastico Roberta Ciampechini e da tutto il personale del Convitto Nazionale Leopardi. Al gruppo si sono uniti anche ex docenti e educatori del Convitto rimasti legati alle iniziative di questa realtà. La settimana prima i volontari dell’associazione hanno incontrato tutte le classi per riflettere insieme. Poi la camminata, con più di 200 semiconvittori: la primaria ha percorso ad anello il tragitto da via Capuzi a piazza Marconi, mentre i grandi hanno raggiunto piazza della Libertà; lungo il cammino hanno incontrato anche il vicesindaco Francesca D’Alessandro.

Al rientro tutte le classi hanno voluto lasciare un pensiero di questa esperienza: i cartelli colorati sono stati raccolti dall’educatrice Diletti e sono andati a formare due striscioni posti nell’atrio dell’Istituto, a testimonianza della partecipazione e come invito a replicare la bella esperienza sia a scuola che in famiglia.