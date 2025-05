"C’è carenza nell’entroterra"

"Nelle zone interne la carenza di personale è ancora più evidente essendo meno abitate, per lo spopolamento. Preferiamo assumere la gente del posto anche se a volte, per forza di cose, dobbiamo attingere dalla costa". Francesco Cangiotti, amministratore delle società Frontignano360 e Bolognola Ski, punta a garantire continuità, soprattutto d’inverno. "Nella stagione estiva, ad eccezione di agosto, siamo aperti solo nei fine settimana (non c’è un afflusso quotidiano di turisti, anche per la carenza di strutture ricettive) – dice –. Per questo le figure principali (macchinista seggiovia, caposervizio, cuoco e baristi) sono fisse tutto l’anno, anche se si tratta di un impegno economico notevole". Ora sta cercando stagionali per bar e ristorante.