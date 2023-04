"C’è chi arriva alla depressione, quei ragazzi vanno gratificati"

Lucia Candria, psicologa psicoterapeuta (Studi Cognitivi), svolge attività libero professionale a Mogliano e San Benedetto.

Dottoressa Candria, le scuole sono pronte a gestire i Dsa?

"A oggi si assiste a una grande eterogeneità di situazioni, troviamo scuole che si muovono sia con interventi preventivi (screening) sia nella successiva personalizzazione a seguito della certificazione. Dall’altra parte ci sono invece realtà non sufficientemente pronte a riconoscere i segnali di una difficoltà e questo porta a un rallentamento dell’iter di individuazione precoce. Altro aspetto, la necessità di una comunicazione condivisa con i clinici, spesso le diagnosi sono di difficile lettura e comprensione per i docenti e questo limita la possibilità di acquisire informazioni utili per strategie compensative".

E il genitore?

"Le famiglie hanno bisogno di essere guidate alla conoscenza del problema, informate sulle strategie didattiche, verifiche, risultati attesi e ottenuti e possibili ricalibrature dei percorsi. Va sensibilizzata la popolazione: riconoscere e accettare che il proprio figlio possa avere difficoltà nell’apprendimento è il primo passo per aiutarlo. Può aiutare il confronto con altre famiglie in situazioni simili e con gli insegnanti. Fondamentale è comunicare col proprio figlio, essere in grado di ascoltarlo, ricordandosi che punizioni o sessioni interminabili di esercizi non sono d’aiuto e anzi possono peggiorare la situazione".

E nel campo sportivo e della relazione con i coetanei?

"La pratica sportiva è necessaria, è una valvola di sfogo ma anche un metodo educativo di prevenzione del disagio e di conoscenza delle proprie capacità. I ragazzi con Dsa spesso incontrano difficoltà nella socializzazione in un gruppo di pari così come nella coordinazione motoria, è importante che sperimentino esperienze positive in contesti extrascolastici e di gruppo".

C’è una sofferenza particolare in un Dsa?

"L’incontro con la lettura coincide col manifestarsi di problematiche emotive nel bimbo dislessico. Col susseguirsi di risultati negativi e frequenti rimproveri, lo studente può percepirsi inadeguato e inferiore, non bravo, svogliato e rinunciatario, colpevole, poco amato, a volte compatito perché pensa di non farcela, diverso. Alcuni manifestano comportamenti di rifiuto di tipo aggressivo, altri reazioni internalizzanti con disturbi somatici (mal di testa, mal di pancia, nausea), altri si colpevolizzano fino a sviluppare sintomi depressivi. Questi ragazzi devono essere gratificati per sforzi e progressi, anche minimi, o per i soli tentativi di affrontare un compito. La prestazione non va mai confrontata con quella della classe, ma solo con le proprie performance precedenti".

Chiara Gabrielli