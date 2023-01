"C’è chi vende i test al doppio"

Tamponi salivari che arrivano a costare quasi il doppio a seconda della farmacia in cui vengono acquistati. A raccontare la disavventura accadutale sabato mattina è una residente di Macerata che per comprare un tampone salivare per la nipotina si è recata in una farmacia comunale gestita dall’Apm e per tre tamponi si è vista presentare un conto da 18 euro. "Pagare 6 euro un tampone mi è sembrato un po’ eccessivo – racconta la donna –. Infatti poi sono passata in un’altra farmacia comunale per capire se avessero lo stesso prezzo e, con mia enorme sorpresa, mi hanno detto che i tamponi salivari per bambini costavano 3.50. Quasi la metà rispetto a quanto avevo pagato io". La signora allora ha cercato di capire come mai ci fosse tutta questa differenza chiamando l’Apm dove, però, dal centralino hanno spiegato che dal terminale non riescono a vedere il prezzo dei prodotti da banco. "Così ho provato a chiamare in Comune, ma essendo sabato gli uffici erano chiusi – aggiunge –, ho provato con i vigili urbani ma di fatto nessuno mi ha saputo dare spiegazioni, se non che probabilmente non c’è un sistema unico di controllo in caso di approvvigionamento dei medicinali tra le varie strutture. Allora mi chiedo perché l’Apm, a cui ho inoltrato una segnalazione scritta di quanto accaduto perché spero che si prendano provvedimenti per uniformare i prezzi, non abbia un controllo sulle farmacie che gestisce. Non si può scaricare sempre tutto sulle spalle dei cittadini che devono pagare prezzi assurdi".