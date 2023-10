"C'è Dado a Camporotondo: Viaggio tra Cultura, Cibo e Natura"

La terza tappa del festival "Colline da ri-scoprire – Un viaggio tra cultura, cibo e natura", progetto finanziato dall’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) per la promozione dei borghi, è a Camporotondo di Fiastrone. Domani e domenica protagonista sarà l’Olio Coroncina. Domani, alle 16 ai Giardini Campo Fiera, apre la mostra mercato dei produttori di Coroncina e tipicità. Alle 16.30 la palestra polivalente di via Colsalvatico ospita il convegno su questa varietà di olio, tipica della zona; interverranno Giorgio Pannelli, Barbara Alfei e lo chef Simone Scipioni (vincitore Masterchef 2018). Dalle 19.30 al Campo Fiera apre lo stand gastronomico e, dalle 21, musica live con la band Diana. Domenica la mostra mercato apre alle 8.30. Alla stessa ora, escursione guidata in e-bike con visita al frantoio di Franco Persicorossi (prenotazioni 3477915440) ed escursione guidata in trekking. Alle 12.30 apre lo stand gastronomico (poi riapre alle 19.30), alle 16 spettacolo per bambini (Compagnia Damiano Rossi), alle 17 band Ballo Sballo e alle 18 "Dado a tutto tondo", lo show del comico, cabarettista e cantante Dado (foto), con ingresso libero. Alle 20 finale con il divertimento di Ballo Sballo. Per le vie del paese si svolgerà un contest fotografico dell’associazione Photonica3 ed estemporanee di pittura. Le opere pittoriche e fotografiche realizzate saranno poi esposte nella mostra "Colline in festa" il 31 ottobre a Belforte.