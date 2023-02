"C’è fermento in viale Martiri della libertà"

"Quartiere di fantasmi? Al contrario. C’è vita da queste parti, a dimostrarlo sono le attività che qui vanno avanti nonostante tutto". È il pensiero di Marco Buontempo di Primavisione, la gettonata ludoteca di viale Martiri della Libertà. È della settimana scorsa la chiusura del bar al Campo dei Pini di Andrea Ciccioli; molti commercianti del quartiere hanno sottolineato che la zona si sta svuotando di servizi e che spesso dopo le 18 in giro non c’è più nessuno. Lo sguardo di Buontempo (nella foto) vuole essere invece positivo e propositivo: "Mi trovo nella stessa situazione vissuta dal bar – precisa –, da via Roma sono passato a viale Martiri della Libertà. La crisi è data da molteplici aspetti, non solo dal Covid, ma nel mio caso, ad esempio, anche dall’adeguamento della tecnologia (Primavisione prima funzionava soprattutto come videoteca). Ora, stiamo creando iniziative legate a Macerata in primis, al suo pubblico, e non solo giovanissimo: anche i 70enni verranno a giocare, per riprendersi quella convivialità tagliata fuori dalla pandemia e dai mezzi di comunicazione che tendono a togliere il piacere di stare insieme". Il rifacimento delle mura del Campo dei Pini, "intervento bello", unito al "susseguirsi dei lavori all’interno dello stadio che speriamo possano portare quanto prima a una ripresa delle attività – sottolinea Buontempo –, fanno sì che questo sia un quartiere di imminente riqualificazione. Le attività che qui ci sono, storicamente, come i barbieri Carducci, Stilcasa, la pizzeria DoppioZero, la costanza di altre attività portano a elevare l’attenzione non solo sugli eventi del centro ma anche su quelli delle vie limitrofe in cui ci si dà da fare". La crisi c’è, inutile negarlo: "Eppure qualcosa si muove, qualcuno si dà da fare", il messaggio di Marco Buontempo che, insieme agli altri, insiste e resiste.

c. g.