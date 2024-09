C’è "Francesco nell’Infinito" nella grotta del Beato Bernardo

"Francesco nell’Infinito", riparte il progetto teatrale nei luoghi di Francesco. L’iniziativa in rete di EstEuropaOvest, con il patrocinio della Regione Marche, del comune di Sefro e con la collaborazione del rifugio di Valle Scurosa, propone una sintesi dell’immortale San Francesco d’Assisi e delle Marche cantate da Leopardi come luogo dell’Infinito. Domenica alle 17 tappa speciale di teatro e trekking a Sefro: "La Montagna Sacra - sulle tracce di Francesco" verrà messa in scena nella grotta del Beato Bernardo, lì dove il discepolo di Francesco d’Assisi, Bernardo Quintavalle, visse il suo esilio. Un itinerario sulle tracce di un santo eretico, uno spettacolo ideato da Giorgio Felicetti con Giovanni Aiardo, Valentina Bonafoni, Moira Ciccioli, Shanti Starnoni e Gian Paolo Valentini. L’ingresso all’evento è gratuito ma i posti sono limitati, il numero a disposizione per le prenotazioni è 347 3665927. È consigliato indossare un abbigliamento da montagna visto il luogo in cui si terrà.