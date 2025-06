C’è Geronimo Stilton al teatro Feronia

Oggi alle 16.30 il teatro Feronia di San Severino ospiterà uno spettacolo speciale: Geronimo e Tea Stilton, in pelliccia e baffi, saranno i protagonisti di "Una piccola grande storia di felicità", un evento organizzato dall’associazione Help S.O.S. Salute e Famiglia Odv in collaborazione con la Fondazione Geronimo Stilton, con il patrocinio del Comune di San Severino e la partecipazione dell’istituto comprensivo "Padre Tacchi Venturi". Sarà un pomeriggio dedicato ai più piccoli, alle famiglie e a tutti coloro che credono nel valore dell’amicizia e della lettura. Lo spettacolo, pensato per coinvolgere i bambini attraverso l’energia e la simpatia dei personaggi nati dalla fantasia di Elisabetta Dami, offrirà momenti di emozione e divertimento, ma anche riflessioni su felicità e legami autentici. Ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.