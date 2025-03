C’è il bando per assegnare gli alloggi popolari

L’amministrazione di Castelraimondo promuove il nuovo bando per l’assegnazione di case popolari, per rispondere alle esigenze dei cittadini con minore reddito. L’assessore alle Politiche Sociali Ilenia Cittadini afferma: "Queste soluzioni abitative rappresentano una possibilità concreta per molte famiglie che faticano a sostenere i costi elevati del mercato immobiliare. Lo scorso bando ha avuto un ottimo risultato con l’assegnazione negli ultimi due anni di alloggi a 13 nuclei familiari. Ringrazio per questo l’ufficio servizi sociali e l’Erap Macerata per aver collaborato attivamente e in maniera puntuale per poter effettuare i lavori di ripristino che hanno permesso le assegnazioni". Maggiori informazioni sul sito del Comune.