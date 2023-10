C’è il Bosco delle ZuccAmiche domenica al parco fluviale

MOGLIANO

Domenica, dalle 10, il parco fluviale Santa Croce di Mogliano farà da cornice al Bosco delle ZuccAmiche, organizzato dall’associazione Amici di Santa Croce in collaborazione con la Confraternita del Santissimo Sacramento e il Comune. Un viaggio nei cinque sensi che coinvolgerà grandi e piccini, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza diretta con tutti gli elementi della natura, tra profumi, colori, suoni e sapori. "In ogni tappa, i coraggiosi viaggiatori riceveranno un premio e alla fine saranno proprio loro ad assistere alla costruzione del regalo finale che porteranno a casa come ricordo di questa esperienza!", anticipano i promotori. A fare da guida, Otto Zuccotto. Ma, prima dell’ingresso nel bosco, si potrà assistere a giochi di magia e con gli animaletti e si potrà visitare anche Truccolandia. Alle 12 apre lo stand gastronomico con la cucina di Otto Zuccotto e lo spettacolo di Magica Nadia, che sarà ripetuto anche alle 17. Intanto sabato il Parco fluviale ospiterà il concorso "Le ZuccAmiche di Otto": dalle 15 alle 18 sarà possibile consegnare le zucche, decorate dai bambini, che verranno esposte all’interno del bosco; domenica verrà premiata la più originale per ogni categoria. Sempre sabato, alle 16.30, merenda con pane e marmellata di zucca per tutti. Ingresso gratuito.