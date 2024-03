C’è il cambio di destinazione. La palestra si trasforma in uffici

Da palestra ad uffici, deliberato dall’amministrazione il cambio di destinazione d’uso di un immobile di via Saragat, dismesso da tempo e che si trova a ridosso del campo di calcio del quartiere di Fontespina. I proprietari hanno inoltrato domanda per ottenere il via libera a poterlo utilizzare non più come impianto sportivo privato ad uso pubblico, attività per la quale avevano ottenuto l’autorizzazione, ma come spazio a destinazione direzionale, così da poter trasformare la cubatura dell’immobile in uffici e andare, in questo modo, incontro alle richieste del mercato immobiliare cittadino. La struttura era stata realizzata nel periodo di avvenuta decadenza delle misure di salvaguardia della variante generale al Piano regolatore, definitivamente approvata nel 2007.

La giunta ha preso atto del venir meno dello svolgimento dell’attività sportiva nel fabbricato e della conseguente possibilità di cambio di destinazione d’uso dell’immobile, in conformità alle previsioni urbanistiche e, a seguito del parere favorevole del dirigente del settore Urbanistica in merito alla pratica per l’avvenuta decadenza del vincolo legato alla specifica destinazione d’uso, ha approvato il procedimento.