C’è "Il candidato", divertente commedia dialettale

Oggi alle 21, al teatro comunale di Esanatoglia, nell’ambito della rassegna "I Donattori" organizzata dal gruppo comunale Aido, le ’Dieci Donne Mamme Matte’ (associazione culturale) presentano la commedia dialettale in due atti di Oreste De Sanctis "Il candidato". Suoni e luci di Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli, trucco e parrucco di Patrizia Pupilli, suggeritrice Clara Papa e regia di Alberto Pepe. "Dopo 25 anni zio Ninotto (Paolo Romagnoli) decide di ritornare in Italia – si legge nelle note di regia -. L’imprevista notizia mette in forte apprensione il nipote Filippo (Massimo Marchetti), che per tanti anni ha ricevuto un mucchio di soldi da questo parente americano a fronte di tante bugie, scritte in altrettante lettere, e a nulla valgono i voti della moglie Sofia (Donatella Pazzelli) affinché un accidente se lo porti via. Gli ingredienti per fare quattro risate ci sono tutti. Lo spettacolo viene proposto, con il patrocinio del Comune di Esanatoglia, per festeggiare il 50° anniversario dell’Aido.