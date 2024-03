C’è il clima della verde Irlanda nella "contea" di Urbisaglia

Per la prima volta il centro storico di Urbisaglia diventa Contea. È in programma oggi la prima edizione di Urbs Shire - St. Patrick’s Day. Organizzata dal Comitato Festa della Maestà, la manifestazione segue i passi del santo pellegrino d’Irlanda per immergere le vie fra la Rocca e il Corso Giannelli nel meglio della musica, della gastronomia e dell’artigianato locale. Il via già dal primo pomeriggio, con decine di laboratori dedicati ad adulti e bambini. Dalle 16, in Piazza Garibaldi, ci si potrà cimentare e divertirsi in corsi di balfolk (danza bretone), di lavorazione della carta e del cuoio, lavorazione delle zucche o tiro con l’ascia, arcieria con gli Arcieri Firmum e scherma storica a cura di Fortebraccio Veregrense. Alle 19, concerto da ballo con il trio Pianofolk, a cura di Marco Uku Fermani, Francesco Savoretti e Giulio Spinozzi. Dalle 21.30 lo "spettacolo di fuoco" con il Clan Carantos e poi dalle 22.00 in poi, due gruppi: i giovani del rock celtico Bards From Yesterday e i piemontesi Folkamiseria che tra musica irlandese e dialetti italiani scalderanno fino a notte fonda il centro storico del magnifico borgo.