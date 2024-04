C’è il derby: stadio Della Vittoria ’isolato’ per ragioni di sicurezza

Sono annunciati circa 400 tifosi al seguito della Civitanovese, che oggi alle ore 16 sarà di scena allo stadio ’Della Vittoria’ contro la compagine del Tolentino in un derby che si annuncia delicato dal punto di vista dell’ordine pubblico. Il tavolo tecnico tenutosi in questura, a Macerata, ha stabilito le modalità di acquisto dei biglietti (solo online per gli ospiti, al botteghino per i locali) e ha evidenziato la necessità di adottare idonee misure di prevenzione anche attraverso opportune modifiche della viabilità nelle vie vicine allo stadio. Pertanto il Comando di Polizia locale ha ritenuto di dover cambiare la circolazione dalle ore 12.30 alle ore 18. In pratica viene istituito il divieto di transito e di sosta in via Boccalini e la prima porzione di piazzale Gabrielli; quindi in viale Benadduci nel tratto compreso tra l’intersezione con viale della Repubblica e via Boccalini. Inoltre è vietata la sosta - ad eccezione dei mezzi dei tifosi ospiti (cui è stata destinata la curva al "Della Vittoria") - in via Ciarapica, via Carnevale, viale Brodolini fino all’intersezione con via Ciarapica. Infine, niente circolazione in via Germondani ad eccezione dei residenti e dei tifosi locali (foto).