C’è "Il Gruffalò" al Persiani per scatenare la fantasia

Domenica con lo spettacolo "Il Gruffalò" di Fondazione Aida con Stefano Colli, Elisa Lombardi e Ivan Portale, si chiude "La domenica al Persiani", stagione del Teatro Persiani dedicata alle famiglie promossa dal Comune di Recanati con l’Amat e con il contributo di Regione Marche e MiC. Si tratta di un musical per tutta la famiglia tratto dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Sheffler. Per la prima volta il testo è stato trasposto da Manuel Renga, che firma anche la regia con l’adattamento drammaturgico di Pino Costalunga, in una commedia musicale tutta made in Italy.

"Il Gruffalò" non ha certamente bisogno di presentazioni: il personaggio è protagonista delle pubblicazioni omonime e apprezzato e conosciuto da migliaia di bambini e genitori in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre trenta lingue. Pur fedele ai testi e all’iconografia delle illustrazioni originali, lo spettacolo musicale ha una originalità scenica che lo rende unico. Esiste il Gruffalò? Certo che esiste quel mostro: nella nostra storia, ma è un mostro per ridere e giusto per dire ai bambini: usate la fantasia, l’intelligenza e anche un bosco selvaggio e frondoso potrà diventare un luogo in cui è divertente vivere, almeno per qualche tempo, almeno per il tempo dell’infanzia. Le musiche originali sono di Patrizio Maria D’Artista, le coreografie di Elisa Cipriani e Luca Condello, le scenografie di Federico Balestro, i costumi di Antonia Munaretti. Per informazioni biglietteria del Teatro Persiani 339 1046293, biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacolo alle 17.