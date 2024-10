C’è il Karlovarsko per la Lube: "Attenzione alle brutte figure"

Nessuna sorpresa nel match di ritorno: sarà il Vk Karlovarsko il primo avversario della Lube nei sedicesimi della Challenge Cup. Inizierà dunque contro il team ceco la seconda avventura dei biancorossi nella competizione europea, la meno prestigiosa delle tre coppe e che Civitanova ri-gioca dopo l’unica partecipazione datata 2010-2011, peraltro chiusa in trionfo contro Smirne. Avevamo scritto la scorsa settimana che il Karlovarsko si era sbarazzato 0-3 in Croazia del Mursa Osijek e che tutto faceva presagire un risultato analogo a campi inversi, e così è stato, a conferma della netta superiorità dei cechi. La Lube li affronterà in trasferta il 12, 13 o 14 novembre, mentre il ritorno si disputerà il 19, 20 o 21 novembre all’Eurosuole Forum. La Challenge, va ricordato, non parte con una fase a gironi come la Champions League, ma appunto con un tabellone tennistico e pian piano scopriremo di più su questa formazione ceca, curiosamente allenata da un italiano, Stefano Mascia.

"Conosciamo il campo e l’incantevole città di Karlovy Vary – afferma il direttore generale della Lube, Giuseppe Cormio – dove siamo stati alla prima partita con Ferdinando De Giorgi allenatore. Si tratta del più importante centro termale della Repubblica Ceca. Non posso ancora esprimermi sul roster perché nel corso degli anni è cambiato molto, conosco bene solo due atleti. Lo staff e i nostri giocatori studieranno con attenzione dei rivali che stanno andando bene in campionato: al momento i nostri prossimi avversari hanno perso solo con Praga in quattro set e sono terzi in classifica, pur avendo vinto tutte le altre partite disputate. In questi paesi si rischiano le brutte figure se non si interpretano le gare nel modo opportuno. Di sicuro non sarà una sfida da prendere con leggerezza, ci troveremo al cospetto di uno dei club più accreditati della competizione". Gli incroci col Karlovarsko risalgono alla fase a gironi della Champions 2018-2019 e la Lube si era sempre imposta, anzi i biancorossi non hanno mai perso contro squadre ceche in ben 12 precedenti europei. In caso di passaggio agli ottavi di finale della Challenge, i ragazzi di coach Medei incontrerebbero un’avversaria serba, ucraina o estone. Infatti, i serbi del Karadorde Topola attendono nei sedicesimi la vincente tra VC Zhytychi-Polissya Zhytomyr (Ucraina) e il Tartu Bigbank (Estonia). Tutti team semi-sconosciuti. Chi si imporrà andrà poi a sfidare la vincente di Lube-Karlovarsko.