C’è il "Montelago Celtic Festival" Le nuove proposte del folk europeo

Ultimo dei tre appuntamenti firmati Montelago Celtic Festival, aspettando la ventesima edizione di uno dei maggiori festival europei del suo genere.

Domenica all’anfiteatro romano di Urbisaglia dalle 21 prosegue il cammino dell’European Celtic Contest, il concorso che seleziona le nuove proposte del panorama folk europeo. Dopo gli show a Castellarano (Re) e alla Rocca dei Borgia di Camerino, in cui hanno prevalso i perugini Trinaluna, i torinesi Valkanorr e i folignati Carro di Bestiame, aggiudicandosi l’accesso alla finalissima del 3 agosto al Mortimer Pub, uno dei palchi di Montelago Celtic Festival, tocca a tre nuovi gruppi emergenti: Kypra (Fermo), Il Pozzo di San Patrizio (Salerno) e The Shamrocks (Bari). L’ingresso è gratuito.

All’interno birra, idromele e una postazione food, per conoscere una scena musicale che, finalmente, si sta facendo strada in Italia anche grazie al format European Celtic Contest, nato nel 2015 in collaborazione con i festival Mutina Boica di Modena, Druidia di Cesenatico, Bustofolk di Busto Arsizio, Matese Friend di Bojano e Abruzzo Irish di Notaresco.

L’European Celtic Contest è organizzato da La Catasta con Regione Marche e i Comuni di Serravalle, Urbisaglia e Camerino.