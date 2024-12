C’è la bike Christmas di Santo Stefano

Orari speciali per il Parco archeologico e l’ufficio turistico di Urbisaglia durante le festività natalizie. Il Parco archeologico da lunedì (23 dicembre) al 6 gennaio sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dal 14.30 alle 16.30 (chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio). Rocca medievale - ufficio turistico: da lunedì al 6 gennaio sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 (chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio). Info all’ufficio turistico, in corso Giannelli, al numero 0733.506566, turismo@comune.urbisaglia.mc.it. Tante sono poi le attività previste per le feste di Natale, come la Bike Christmas nel giorno di Santo Stefano, giovedì alle 9.30, da piazza Garibaldi.