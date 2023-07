C’è la Compagnia di Musicultura Su il sipario all’anfiteatro romano

Domani, alle 21.30, all’anfiteatro romano di Urbisaglia approda la Compagnia di Musicultura con "P.M.C. - Piccolo Manuale della Canzone". Lo spettacolo, a ingresso libero (fino a esaurimento posti), è promosso da Cisl e Cisl Marche Pensionati in collaborazione con il Comune. L’Ensemble si propone nella seguente formazione: Adriano Taborro (chitarre, madolino, violino), Casta (chitarre e voce), Chopas (chitarra e voce), Maurizio Scocco (basso), Alessandra Tamburrini (piano, tastiere), Riccardo Andrenacci (batteria), Toni Feliciolo (sax e flauto), Alessandra Rogante (voce), Valentina Guardabassi (voce), Francesco Caprari (voce), Giulia Poeta (narratrice), Piero Piccioni (narratore). Creata da Piero Cesanelli, nel corso degli anni La Compagnia ha riempito e infiammato piazze e teatri di tutte le Marche e oltre, conquistando l’affetto di tanti aficionados. "Cercheremo di dimostrare come anche nelle canzoni, nel loro fascino multiforme, nelle loro valenze paradigmatiche viva una lontana eco dei miti e delle storie consegnateci dall’antichità – spiega il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri –. Accompagneremo gli spettatori in un viaggio a tappe, a volte fortemente emotivo, altre più riflessivo, a ogni fermata troveremo per l’appunto una canzone, con storie e curiosità che le orbitano attorno". L’iniziativa rientra nel cartellone della XXXIV edizione del Teatro Classico Antico. La prestigiosa rassegna, così peculiare per la simbiosi che crea tra i contenuti sul palco e la storia e la bellezza del sito archeologico che la ospita, con la proposta della Compagnia sperimenta una sortita al di fuori dei consueti confini del teatro classico. Una serata all’insegna della buona musica e di canzoni senza tempo. Prima dell’inizio, c’è anche la possibilità di cenare in loco, nell’apposita area attrezzata. Per gli appassionati della Compagnia impossibilitati a seguire lo spettacolo a Urbisaglia, il prossimo appuntamento è il primo agosto a Montecassiano.