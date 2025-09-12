C’è la Festa della musica. Dal rap live ai suoni afro: "La cultura è per tutti"

"Con pochissimi contributi promuoviamo musica indipendente nei nostri circoli, la cultura deve essere per tutti". L’Arci presenta la prossima Festa della musica, giunta alla 28esima edizione, che porterà nei locali maceratesi artisti internazionali. Alla presentazione hanno preso parte alcuni dei responsabili dei circoli cittadini: Antonella Matassoli, Gianluigi Ribichini e Zarife Ibraimovska.

Si inizia sabato 20 da Gramaccia, in viale Leopardi, con il rapper Gangji Killah. Il 26 sarà il turno del Dong, a Piediripa, con un evento di musicisti dall’Uganda. Seguirà l’appuntamento del 27, al Jungle club in via Roma: un dj set spazierà tra dance hall e sonorità afro; la sera successiva, al circolo Ribhaus di Villa Potenza, spazio ai live di sei gruppi locali. La festa della musica terminerà poi con un evento al circolo Uanaghena, sempre a Villa Potenza. "Una scelta importante - riferisce Giulia Messere, membro del comitato provinciale Arci - diretta a sottolineare la presenza di ben cinque nostri circoli a Macerata, un dato importantissimo che rimarca il grande e inclusivo tessuto associativo del territorio". La serie di eventi è stata organizzata con un contributo minimo da parte del Comune. Messere ha evidenziato come "i circoli Arci cittadini mantengono viva la fruibilità della musica a Macerata e, dal basso, diffondono cultura con grande sforzo ed enorme volontà".

I contributi per l’iniziativa, che vent’anni fa era un evento musicale di punta, ora sono "di appena 1600 euro, che vengono divisi tra i circoli - spiega Messere -, riusciamo così a garantire a tutti la partecipazione alla cultura. Moltissimi eventi sono infatti in città appannaggio di pochi. La presenza di ben cinque circoli in città, che si impegnano a garantire questo diritto alla cultura, dimostra che la musica può e deve essere un canale di partecipazione, unione, inclusione, e che per questo, forse, meriterebbe più attenzione e maggiori spazi di declinazione". La festa tiene viva la memoria di Fabrizio Giustozzi, storico presidente dell’Arci Macerata, scomparso nel 2007, e ad oggi omaggia la sua volontà grazie all’impegno di tutti i soci.