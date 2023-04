C’è la processione: divieti di sosta

Dopodomani, dalle ore 20.30, si svolgerà a Tolentino la tradizionale Processione del Venerdì Santo. Partendo da San Catervo si snoderà lungo il seguente itinerario: viale Cesare Battisti, piazzale Europa, viale Giacomo Matteotti, via Arnaldo Lucentini, viale Giovanni Benadduci, viale Giacomo Brodolini, via Nicola Ciarapica (ospedale), viale della Repubblica, viale Giovanni Benadduci, piazzale Europa, piazza dell’Unità, via Ferdinando Tambroni, via Annibale Parisani, piazza Martiri di Montalto, via Francesco Filelfo, piazza della Libertà (sosta) corso Giuseppe Garibaldi, viale Cesare Battisti. È stata emessa un’ordinanza per cui dalle 14 alle 24 di venerdì è vietata la sosta ed è disposta la rimozione forzata di tutti i veicoli nel largo antistante i civici 14- 16 e 18 di viale Cesare Battisti. Prevista anche la sospensione momentanea della circolazione al passaggio della processione religiosa.