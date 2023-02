"C’è la sporcizia dopo il tiro a volo Si potrebbe realizzare un’oasi"

Spostare il tiro a volo in un’altra area e restituire all’uso pubblico il tratto di spiaggia chiuso per evitare che qualcuno resti impallinato da chi pratica il tiro a piattello. E’ la proposta di Mirella Paglialunga (Per Civitanova) che invoca "la messa in sicurezza dell’area demaniale antistante il poligono di tiro a volo e la realizzazione di un’oasi naturalistica e di una struttura educativa dedicata all’ecosistema fluviale e marino". Segnala la presenza "di frammenti dei piattelli rotti che provengono dal tiro a volo che si mescolano con sabbia, conchiglie, sassi e che finiscono prima o poi in mare". Una convenzione regola i rapporti tra Comune e società del tiro a volo per uso dell’impianto fino al 2027. "Non vi è traccia – dice Paglialunga – di obblighi a manutenzione e pulizia del tratto di spiaggia in questione perché è ovvio che, trattandosi di area demaniale non data in concessione, la pulizia compete all’ente locale". Peraltro quel tratto di litorale è off limits per ordinanza della Capitaneria di Porto e vi campeggia un cartello con la scritta ‘Attenzione, pericolo si spara’. Propone così la Paglialunga "la rimozione delle scorie depositate in spiaggia perché non vadano ad inquinare spiaggia e mare e la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il godimento dell’area demaniale esterna al poligono, liberamente, da parte di tutti i cittadini senza rischi e pericoli connessi all’attività sportiva praticata".