C’è la StraCivitanova. Cambia la viabilità

Domenica, giornata della maratona StraCivitanova e sarà rivoluzione al traffico in centro e sui lungomare. Dalle cinque del mattino fino alle 13.30 divieto di transito e di fermata per tutti i veicoli sul lungomare sud e sulle vie Santorre di Santarosa, Ciro Menotti, in viale Matteotti, sul vialetto sud di piazza XX Settembre, sulla piazza stessa e sulla carreggiata antistante il palazzo comunale, lungo corso Umberto, in piazza Don Minzoni (davanti alla stazione ferroviaria), in via Regina Elena (tra via Rossini e via Rossi), in via Rossini (tra via Regina Margherita e via Regina Elena), in via Regina Margherita (tra piazza Verdi e via Rossini), in piazza Verdi, sul lungomare nord fino all’altezza del numero civico 166, in via Trento, in via Leonardo da Vinci e in via Cavour nel tratto tra viale Vittorio Veneto e il lungomare Piermanni. Attenzione ai divieti di sosta perché, oltre a quelli in vigore la domenica dalle cinque alle 13.30 su tutto il percorso di gara, saranno istituiti anche in via Trieste fino all’incrocio con vicolo Sforza, in via Tito Speri (corsia sud) e in Largo Melvin Jones. Occhio inoltre ai divieti che entreranno in vigore il sabato precedente la gara, dalle sette del mattino fino alle 14 del giorno dopo, con sosta vietata nel parcheggio pubblico a pagamento del Varco sul mare. Disposte anche diverse deviazioni al traffico: per chi arriva in centro da via Buozzi svolta in via Trieste e deviazione in viale Vittorio Emanuele per i veicoli in transito lungo via Vela, inoltre dovranno girare in via Mameli, direzione nord-sud, tutte le auto provenienti da via d’Azeglio, mentre è’ prevista la svolta in via Mazzini (direzione ovest) per chi procede su viale Vittorio Veneto. Altri divieti, dalle 7.30 alle 13 di domenica, riguardano lo stop all’accesso per tutti i veicoli in ingresso dal sottopassaggio della Esso e dal sottopassaggio del Castellaro, mentre verrà spostato il capolinea degli autobus urbani ed extraurbani e portato in via Santa Rita. Chiuse anche le ciclabili del lungomare sud e nord e di via Leonardo da Vinci.