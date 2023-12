C’è l’area sosta per i caravan in zona Sticchi

Il Comune di Tolentino ha deciso di istituire un’area destinata alla sosta degli autocaravan in zona Sticchi, vicino alla piscina comunale. Ha emesso così un’ordinanza con cui da giovedì scorso fino all’apertura della nuova area camper di via Miguel Hernandez Gilabert, viene istituita un’area camper provvisoria destinata alla sosta dei soli autocaravan in zona Sticchi, davanti al muro di recinzione dell’area di ammassamento della Protezione civile. L’intento è "garantire l’accoglienza di turisti in città nel periodo delle festività individuando un’area adeguata ad ospitare anche autocaravan".