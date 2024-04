C’è l’Auto Expo, cambia la viabilità

Per la manifestazione Auto Expo, in programma domenica, viabilità rivoluzionata in centro. Le modifiche impatteranno tra le 6 del mattino e le 22 della sera in corso Umberto I, dove sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione e lo stesso vale per via Lauro Rossi, dove verrà invertito in senso di marca per consentire ai veicoli provenienti da nord di svoltare. Divieto di transito in via Duca degli Abruzzi, nel tratto tra corso Dalmazia e corso Umberto, inoltre divieto di sosta sul vialetto nord e in piazza XX Settembre. Deviazioni del traffico per chi arriva in centro da via Buozzi che dovrà svoltare in via Trieste, dove è stato disposto il divieto di sosta. Parcheggio vietato anche in via Venezia, tra via Trieste a corso Vittorio Emanuele, e divieto di sosta anche sul piazzale della stazione, in via Fiume su ambo i lati, in parte di viale Matteotti.